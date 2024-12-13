ضبط 1228 لتر سولار مجهول المصدر قبل بيعها بالسوق السوداء في الشرقية

قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بالشرقية بحملة تموينية وتفتيشية برئاسة أحمد القواشتي مدير عام الإدارة ومفتشي الرقابة التجارية، وذلك للمرور على محطات تموين السيارات بدائرة مركز ومدينة الزقازيق، وأسفرت الحملة عن ضبط 1228 لتر سولار قام بتجميعها صاحب محطة تموين سيارات قبل بيعهم بالسوق السوداء بناحية العصلوجي مركز الزقازيق وتم تحرير محضر رقم 36654 جنح مركز الزقازيق.

كما جرى تحرير محضر برقم 36526 جنح مركز الزقازيق ضد صاحب مستودع بوتاجاز في قرية الشبانات مركز الزقازيق، وذلك لعدم إعلانه عن أسعار إسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية وأسماء الموزعين على واجهة المستودع.

كما جرى تحرير محضر رقم 36655 جنح مركز الزقازيق ضد صاحب مستودع بوتاجاز بناحية العصلوجي مركز الزقازيق ، وذلك لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد وعدم الإعلان عن أسعار إسطوانات البوتاجاز والموزعيين على واجهة المستودع.

ومن جانبه كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.