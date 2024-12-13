إقبال كبير على الجناح المصري بمعرض بغداد الدولي الثالث لمواد البناء والتشييد

شهد الجناح المصري المشارك في المعرض الدولي الثالث لمواد ومعدات البناء والتشييد ومشروعات البنية التحتية، المقام في مركز بغداد الدولي للمعارض خلال الفترة من 12 وحتى 15 ديسمبر 2024، إقبالًا كبيرًا من كافة الدول المشاركة، وعلى رأسها العراق.



وتميزت المشاركة المصرية بتحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها تشجيع التعاون بين الشركات العارضة من مختلف الدول والشركات المصرية المصنعة لمنتجات مكملة، مما يعزز التكامل التجاري ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون.



وحظي الجناح المصري باهتمام خاص من غرفة تجارة بغداد، وأمانة بغداد، بالإضافة إلى التمثيل اليومي لمحافظة بغداد، نظرًا لاهتمامهم البالغ بالحصول على المنتجات المصرية التي تلبي احتياجات مشروعات البنية التحتية، وتطوير الطرق والكباري، والمناطق السكنية.



وتضم القطاعات المشاركة في الجناح المصري منتجات الكيماويات ومواد البناء والصناعات الهندسية، حيث لاقت اهتمامًا واضحًا من الجانب العراقي ورغبة متزايدة في التعامل مع المصدرين المصريين للحصول على منتجات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية.



وتبلغ صادرات قطاع الصناعات الكيماوية المصري إلى العراق نحو 150 مليون دولار خلال عام 2023، محققة معدل نمو 13% مقارنة بعام 2022. وخلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024، بلغت صادرات القطاع حوالي 105 ملايين دولار .



وتصدرت منتجات اللدائن والبلاستيك، الدهانات، المنظفات، والكيماويات الوسيطة ، سواء العضوية أو غير العضوية ، بالإضافة إلى منتجات المطاط، قائمة المنتجات الأكثر تصديرًا.



ويشارك في الجناح المصري هذا العام 22 شركة مصرية متخصصة في قطاعات الكيماويات، ومواد البناء، والصناعات الهندسية، مما يعكس حرص الشركات المصرية على التواجد بقوة في السوق العراقية.



وفي هذا الصدد، قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ان مشاركة الشركات المصرية في المعرض تاتي انطلاقاً من الحرص على تعزيز التعاون التجاري بين مصر والعراق، والذي يشهد نمواً مستمرا. لافتا إلي ما تم ملاحظته من اهتمام كبير من الجانب العراقي بالمنتجات المصرية، سواء في قطاع الكيماويات أو مواد البناء، لما تتمتع به من جودة عالية وقدرة تنافسية.

وتابع : إننا نهدف من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، خاصة في المشروعات التنموية والبنية التحتية الكبرى التي تشهدها العراق حاليًا."



واختتم محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة وممثل المجلس بالمعرض الحديث مؤكدًا أن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة يعمل على دعم المصدرين المصريين وتسهيل تواجدهم في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في زيادة حجم الصادرات وتعزيز مكانة المنتج المصري عالمياً.