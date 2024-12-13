ضبط سيارة محملة بدقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالجيزة

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، من ضبط سيارة نقل تسير أعلى محور الفريق كمال عامر محملة بـ 140 جوال دقيق بلدى مدعم زنة ٥٠ كجم للجوال الواحد بإجمالي مضبوطات 7 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالمخالفة، وجاء ذلك بمتابعة واشراف سيد البلاسي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة .

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، استمرار أجهزة الرقابة التموينية في شن حملاتها علي المخابز البلدية وضبط أى عمليات تهريب للدقيق البلدي المدعم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.

وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتحفظ على السيارة والدقيق المضبوط وإيداعه مطحن الوحدة التابع للمديرية وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لاستكمال المسار القانوني.

وشدد" النجار" على تكثيف الحملات الرقابية اليومية علي الأسواق والمحال العامة والمخازن والمخابز بكل انواعها لإحكام الرقابة ومنع مخالفات التلاعب بالسلع التموينية كافة، أو طرح سلع غير صالحة للاستهلاك الادمي حفاظاً على المال العام وسلامة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.