إعادة فتح مركز انتخابي في الكونغو الديمقراطية لتعزيز "شفافية النتائج"

أعلنت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في جمهورية الكونغو الديمقراطية عن إعادة فتح المركز الانتخابي "بوسولو"؛ اعتبارًا من اليوم /الجمعة/؛ بهدف تعزيز الشفافية وإمكانية تتبع النتائج الانتخابية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأوضحت اللجنة - في بيان وكالة الانباء الكونغولية - أنه "في إطار استئناف الانتخابات التشريعية الوطنية والمحلية في دائرتي ماسي مانيمبا في مقاطعة كويلو، وياكوما في مقاطعة شمال أوبانجي؛ ستجرى إعادة فتح المركز الانتخابي (بوسولو)، وذلك لتعزيز الشفافية وإمكانية تتبع النتائج الانتخابية".

وذكر البيان أن هذا المركز الانتخابي؛ يشكل أداة استراتيجية لإدارة ونشر النتائج في الوقت الحقيقي؛ وهو مصمم لاستقبال جميع الفئات المؤهلة والمعتمدة؛ بما في ذلك مندوبي بعثات مراقبة الانتخابات الوطنية والدولية، وممثلي الأحزاب والجماعات السياسية، وممثلي الطوائف الدينية، والصحفيين، والشركاء الفنيين، وكذلك أعضاء الهيئة الدبلوماسية.

وتمثل إعادة فتح مركز بوسولو؛ خطوة مهمة في تحسين المصداقية والثقة في العملية الانتخابية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

