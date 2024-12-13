مسجلًا 3820.. الذهب في مصر يتراجع بسبب اقتراب الدولار من 51 جنيهًا

استقرت تداولات الذهب في مصر مع بداية تداولات اليوم الجمعة، بعد التراجع الذهب سجله يوم أمس، ولكن بشكل عام يظل أداء الذهب المحلي في مصر بشكل كبير مدعوما بتحسن أداء الذهب العالمي هذا الأسبوع بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم الجمعة، عند المستوى 3825 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3820 جنيها للجرام، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بمقدار 45 جنيهًا حيث أغلق عند المستوى 3835 جنيهًا للجرام بعد أن افتتح تداولات الأمس عند 3880 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب في مصر يوم أمس جاء نتيجة انخفاض سعر الذهب العالمي بسبب قوة الدولار الأمريكي، إلا أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى مستوياته قياسية قبل نهاية تداولات الأسبوع في البنوك تسبب في تماسك أسعار الذهب المحلي وعدم الدخول في انخفاض بشكل حاد.

واستطاع الذهب المحلي الحفاظ على تداولاته فوق المستوى 3800 جنيه للجرام وذلك بعد أن سجل قمة سعرية يوم أمس عند 3880 جنيه للجرام، وسنترقب اليوم هل سيحافظ الذهب المحلي على تداولاته فوق المستوى 3800 جنيه للجرام مع نهاية الأسبوع أم سيشهد المزيد من التراجع.

والارتفاع الذي أعلن عنه البنك المركزي المصري في احتياطي النقد الأجنبي ووصوله إلى 46.95 مليار دولار ساهم في استقرار حركة الأسعار بالرغم من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية واقترابه من المستوى 51 جنيه لكل دولار.

هذا وقد توقع بنك جولدمان ساكس أن ينتعش الجنيه المصري خلال العام القادم بالرغم من التراجع الحالي في مستوياته، بينما أظهر أحدث تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقع تدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025 في ظل تراجع ضغوط التمويل الخارجي.

توقعات أسعار الذهب

وعاد سعر الذهب العالمي إلى الارتفاع اليوم الجمعة بعد أن شهد انخفاض حاد أمس بسبب قوة الدولار الأمريكي، ولكن الذهب في طريقه إلى تسجيل ارتفاع خلال تداولات الأسبوع بدعم من التوقعات أن البنك الفيدرالي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير هذا العام.

استقرت تداولات الذهب في مصر مع بداية جلسة اليوم الجمعة، بعد التراجع الذي سجله يوم أمس بسبب انخفاض سعر الذهب العالمي، ولكن يظل سعر الذهب المحلي يتداول بدعم واضح من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنية في البنوك الرسمية بالإضافة إلى تحسن أداء الذهب العالمي هذا الأسبوع بشكل عام.

وتسبب الانخفاض الكبير في سعر الذهب العالمي يوم أمس في تسجيل الذهب اغلاق يوم أمس تحت المستوى 2700 دولار للأونصة، وسنترقب اليوم الاغلاق الأسبوعي للذهب وهل يستطيع العودة للإغلاق فوق هذا المستوى مجددا خاصة مع غياب البيانات الاقتصادية عن الولايات المتحدة الأمريكية.

السعر المحلي:

بعد أن سجل سعر الذهب المحلي عيار 21 أعلى مستوى يوم أمس عند المستوى 3880 جنيها للجرام متخطيًا قمته السعرية الأخيرة عند 3850 جنيهًا للجرام، استسلم السعر لعمليات البيع لجني الأرباح ليبدأ في التراجع التدريجي ولكنه استطاع أن يحتفظ بالتداولات فوق المستوى 3800 جنيه للجرام؛ ليغلق تداولات الأمس عند 3835 جنيها للجرام.