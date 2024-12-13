احذر الآلام المتكررة في أذن طفلك.. ترجع لأسباب عدة

يتعرض بعض الأطفال لمشكلات وآلام مستمرة تصدر من الأذن والمنطقة الخارجية لها، وبعض الأمهات لا تهتم بالأعراض أو السبب ولا يمكنها تحديد مكان الألم.

وهناك أسباب وأعراض مختلفة لإلتهاب وأوجاع الأذن يعاني منها الكثير من الأطفال قد تشمل التهاب في الأذن الخارجية، وقد يعاني البعض الآخر من تراكم الشمع داخل الأذن أو انسداد الأذن، أيضا التهاب الحلق تؤثر على حالة الأذن والشعور بالراحة فيها، والإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا أو التهاب الجيوب الأنفية أو التهابات الأنف كلها أعراض لنفس المشكلة ، بعض الحالات ترتبط بالتهابات الأذن الوسطي أيضا، وقد يرجع السبب لوجع في أسنان الطفل أو مشكلات في الأعصاب.

ولا بد من استشارة الطبيب المختص لمعرفة أسباب الألم وطبيعته والذي قد يكون لأكثر من سبب خاصة لأولئك الأطفال الذين يعانون من تكرار الإصابة بنزلات البرد والانفلونزا والتهابات الحلق واللوزتين.