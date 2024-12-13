كلية علوم الرياضة بسوهاج تنظم الملتقى الرياضي الثالث لطلاب المدارس الإعدادية

‏افتتح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الملتقى الرياضي الثالث لطلاب المدارس الإعدادية، الذي نظمة قسم الادارة الرياضية بكلية علوم الرياضة تحت شعار "بداية جديدة لجيل جديد"، بحضور الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة والدكتور مؤمن عبد العزيز عميد الكلية، والدكتور شعبان حلمي والدكتور محمد كمال والدكتور ممدوح السيد وكلاء الكلية والدكتور محمد عبد المحسن رئيس قسم الإدارة الرياضية والمشرف علي الملتقى وعدد من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وفي بدايه كلمته رحب الدكتور حسان النعماني بالمدارس المشاركه بالملتقى الثالث في رحاب جامعة سوهاج، والذي يأتي تنظيمه ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية"، مشيداً بجهود طلاب قسم الاداره الرياضية في تنظيم هذا الحدث المتميز الذي يهدف الي نشر الوعي الرياضي بين طلاب مدارس المرحلة الاعدادية، ودمجهم مع طلاب الكليات، لتنشئة جيل رياضي متكامل بالإضافة الي المساهمة في تكوين شخصية الطالب رياضياً.

وذكر الدكتور مؤمن عبد العزيز ان الملتقى يعد بمثابه يوم تقييمي لطلاب قسم الادارة الرياضية لقياس مهاراتهم وقدراتهم علي تنظيم الاحداث والفعاليات الرياضية، حيث شارك بالملتقي ١٣ مدرسه بمحافظة سوهاج بحضور اكثر من ٣٠٠ طالب وطالبه من طلاب المرحلة الاعدادية.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عبد المحسن ان الملتقي اشتمل علي مسابقات منافسات كره قدم، وكره الطائره ، والعاب تنس الطاولة وكره السلة، وفي نهاية الملتقي سيتم تكريم الفائزين بالمركز الأول والثاني والثالث من طلاب المدارس في كل مسابقه، مشيراً الي ان حفل الافتتاح بدأت فعالياته بالسلام الجمهوري واستعراض المدارس المشاركة وفقرات فنيه مقدمه من طلاب المدارس.

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