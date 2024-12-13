وكيل أوقاف بني سويف في خطبة الجمعة: العقل مناط التكليف وأعظم تمييز للإنسان على سائر المخلوقات

بَيَّنَ وكيل الأوقاف د. عبد الرحم نصر، المنزلة الكبيرة والهامة للعقلِ في الإسلامِ، باعتباره من أعظم الفروق التي ميز بها المولى ـ عز وجل ـ بين الإنسان وغيره من سائر المخلوقات ، وهو أحد الضرورات التي أوجب الشرع حفظها، حيث إن العقل مناط التكليف؛ إذ أنه يُرفع التكليف عن العبد حال ذهاب عقله، مشيرا إلى أن العقل والدين وجهان لعملة واحدة، فلا يتم دين المرء حتي يتم عقله، والعقل بلا دين فهو ضلال وانفلات وغواية، والتدين بدون عقل هو بريد لفهم منتكس وإشارة لسلوك مُشين، ويمثل تشويها لصفاء الإسلام ونقائه.

وكيل الأوقاف في خطبة الجمعة :العقل مناط التكليف وأعظم تمييز للإنسان على سائر المخلوقات..ولايستقيم دين بدون عقل

وجاء ذلك خلال أدا ء شعائر صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف،التي حضرها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، اللواء حازم عزت السكرتير العام، على يوسف رئيس المدينة، المستشار أحمد عباس رئيس مجلس إدارة المسجد؛ حيث ألقى خطبة الجمعة وكيل الوزارة الدكتور عبد الرحمن نصر، فيما أمّ المصلين الشيخ صالح أبو القاسم إمام وخطيب المسجد.

وتناولت خطبة الصلاة موضوع "صناعة العقول وأثرها في بناء الإنسان"؛ حيث أشار "نصر" إلى أن القرآن الكريم سمّى العقل بالعديد من الألفاط والمفردات منها ( اللُب وجمعها الألباب ، الحِجر، العقل ، نُهْية وجمعها نُهى) بالإضافة إلى تنوع الأعمال والمهام التي يؤديها مثل : التفكر ، التدبر، التذكر ، التفقه....، موضحا أن تنوع واختلاف اسم الآلة " العقل" وكثرة مهامها وأعمالها ،يدل على أهميته ، مؤكداً أن الإنسان إذا غُذّي عقله بالعلم والمعرفة والتدير والإبداع وتوظيفه في صالح العباد والأوطان؛ فإنه ينفع نفسه ومجتمعه وطنه، إذا ما وُظف على خلاف ذلك أو تم تعطيله فإنه يتحول لمعول هدم يضر ويدمر نفسه ومجتمعه ويخسر الدين والدنيا بدون إشغال العقل.