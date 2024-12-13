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الجمعة 13 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة القناة تنظم برنامجًا تدريبيًّا حول "القيم الأخلاقية ودورها في تنمية المجتمع" بمدرسة النصر

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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نظمت جامعة قناة السويس برنامجا تدريبيا بعنوان "القيم الأخلاقية ودورها في تنمية المجتمع"، بمدرسة النصر الابتدائية ، وذلك في إطار جهود جامعة القناة لتعزيز القيم الأخلاقية وتنمية الوعي المجتمعي.

وأفاد الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، بأن الجامعة تسعى من خلال برامجها التدريبية إلى بناء جيل واع بقيمه الأخلاقية، مشيرا إلى أن القيم تشكل الأساس لتنمية المجتمعات ومواجهة السلوكيات السلبية، وتعزز الانتماء والولاء للوطن.

من جانبها، أشارت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن هذه البرامج تأتي ضمن مصفوفة تدريبية متكاملة يقدمها القطاع لتعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية لدى طلاب المدارس والمجتمع الجامعي، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

أقيم البرنامج تحت إشراف الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، وقدمت المحاضرة الدكتورة نشوة سعد محمد بسطويسي، أستاذ أصول التربية بالجامعة، التي تناولت مفهوم القيم وأهميتها وخصائصها، بالإضافة إلى مصادر القيم كالأسرة والمجتمع والدين، وكيفية غرسها في الأفراد. وأوضحت أن القيم تشمل السلوكيات الإيجابية مثل الانتماء، الصدق، الأمانة، التعاون، وبر الوالدين، مؤكدة أن غرس القيم يعتمد على الفرد وثقافته وقدراته.

واختُتم البرنامج الذي استفاد منه 32 طالبًا وطالبة بتنظيم متكامل تحت إشراف المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ أحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع، في إطار دعم الجامعة للتفاعل الإيجابي بين الطلاب والمجتمع.

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