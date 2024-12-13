محمد صلاح يحصد الجائزة الثانية في أقل من 48 ساعة

توج النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر نوفمبر 2024.

حصد محمد صلاح جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي، بعد منافسة شرسة مع 7 لاعبين بينهم زميله ريان جرافينبيرش زميله في ليفربول.

محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر نوفمبر

تألق صلاح خلال الشهر الماضي، وأسهم في حفاظ الريدز على صدارة الدوري الإنجليزي، إذ قاد حمر الميرسيسايد للفوز في 3 مباريات بالبريميرليج، سجل خلالهم 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

تفوق محمد صلاح على كل من، البرتغالي برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد، النرويجي مارتن أوديجارد قائد أرسنال، وزميله الجناح بوكايو ساكا، يوان ويسا مهاجم برينتفورد، ريان جرافينبيرش لاعب خط وسط ليفربول، جواو بيدرو لاعب برايتون، وماتيوس كونيا مهاجم وولفرماهبتون.

بذلك، توج صلاح بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي للمرة السادسة في تاريخه، ليصبح على بعد مرة وحيدة بالتتويج بها؛ لمعادلة رقمي سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي السابق وهاري كين هداف قائد توتنهام السابق، الأكثر تتويجا بالجائزة برصيد 7 مرات.

كما تعد المرة الأولى، التي يتوج بها محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الشهر في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث حصدها إيرلينج هالاند في شهر أغسطس، ثم حصل عليها كول بالمر في سبتمبر، وفاز بها كريس وود في شهر أكتوبر.

وكان محمد صلاح ظفر أمس الخميس، بجائزة أفضل هدف في ليفربول عن شهر نوفمبر، ليضيف جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لنفس الشهر في خزانته المليئة بالجوائز الفردية.

يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 35 نقطة، بفارق 4 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الثاني، وللأول مباراة مؤجلة أمام إيفرتون.