العاهل الأردني: ضمان أمن سوريا واستقرارها سيعزز أمن المنطقة

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن ضمان أمن سوريا واستقرارها سيعزز أمن المنطقة واستقرارها، مشيرا إلى ضرورة تنسيق الجهود الدولية بهذا الصدد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه العاهل الأردني، اليوم الجمعة، من رئيس من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، تم خلاله بحث مستجدات المنطقة، وخاصة الأوضاع في سوريا.

وشدد الملك عبدالله الثاني - وفقا لبيان الديوان الملكي - على أن الخطوة الأولى لوقف التصعيد في المنطقة هي الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة.

وفي هذا السياق، دعا العاهل الأردني إلى مضاعفة المساعدات الإنسانية للقطاع، وضمان وصولها دون اعتراض أو تأخير..كما أكد الجانبان، أهمية مواصلة الجهود لضمان نجاح وقف إطلاق النار في لبنان.

