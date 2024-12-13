التحفظ على سائقي توك توك وربع نقل تسببا في إصابة 5 أشخاص بمنشأة القناطر

امرت جهات التحقيق في الجيزة، بالتحفظ على سائقي توك توك وسيارة ربع نقل تسببا في اصابة 5 اشخاص بطريققرية ابو غالب التابعة لمركز منشأة القناطر، للستماع الى افادتهم حول ملابسات الحدث، كما امرت بعرضهم على لجنة طبية واجراء تحليل مخدرات لهما لمعرفة ما اذا كان متعاطين للمواد المخدرة من عدمه، بعدما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين، كما طلبت تحريات اجهزة الامن حول الواقعة.

البداية باخطار تلقاه مامور مركز شرطو منشأة القناطر، من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق أبو غالب بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة من الخدمات الامنية و المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام تروسيكل بسيارة ربع نقل قبل مدخل قرية القطا، مما أسفر عن سقوط 5 مصابين نقلوا إلى مستشفى مبارك المركزي للعلاج، وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.