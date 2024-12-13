محافظ الشرقية يتفقد أعمال رد الشيء لأصله بمنطقة فلل الجامعة بالزقازيق

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتسعى لفتح محاور مرورية جديدة تُساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدن وتعمل على تخفيف حدة الزحام بها فضلًا عن تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وجاء ذلك اليوم خلال تفقده أعمال رصف شوارع أبو بكر الصديق والمعز والإمام علي بمنطقة فلل الجامعة بمدينة الزقازيق، وذلك بعد أن تم الإنتهاء من رصف ورفع كفاءة شارع ترعة المسلمية ومنطقة كنيسة الأنبا انطونيوس ضمن خطة رد الشيء لأصله للعام المالي الحالي 2024/ 2025 بإجمالي أطوال 1750 م متر وبتكلفة 9 مليون و57 ألف جنيه ، وذلك تماشياً مع خطه التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع مدينة الزقازيق.

وقدم المهندس نادر سليمان المسئول عن تنفيذ المشروع شرحًا تفصيليًا لمحافظ الشرقية عن طبيعة الأعمال الجارية وتمت الإشارة إلى أنه جاري الانتهاء من أعمال رصف شارع أبو بكر الصديق بطول 400 م ومتوسط عرض 18 متر وبتكلفة 3 مليون و957 ألف جنيه، وكذلك شارعي المعز والإمام علي بطول 250 متر ومتوسط عرض 17 متر وبتكلفة 3 مليون جنيه، وذلك بعد أن تم الانتهاء من أعمال رصف منطقة كنيسة الأنبا أنطونيوس بطول 350م ومتوسط عرض 9.5 متر وبتكلفة مليون و500 ألف جنيه وكذلك إقامة ترنش غاز طبيعي بطول 1 كم ومتوسط عرض 50 سم بشارع ترعة المسلمية بتكلفة 600 ألف جنيه.

وأضاف المهندس المسؤول عن المشروع أن الأعمال الجارية شملت تكسير الأسفلت المعيب وإنشاء طبقة تأسيس للأسفلت ووضع طبقة الاسفلت النهائية وجاري إستكمال باقي الأعمال طبقًا للمواصفات الهندسية المحددة.

وشدد المحافظ على محمد ابو هاشم رئيس حي ثان بالتنسيق مع وكيل وزارة الطرق والنقل بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وتذليل كافة العقبات أمامها لسرعة الإنتهاء من تنفيذ أعمال الرصف والتطوير وفتح الطرق أمام عبور السيارات والمواطنين.

ورافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان.