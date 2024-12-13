مرموش يشعل المنافسة على جائزة هداف الدوري الأوروبي

يشعل النجم المصري عمر مرموش، المحترف ضمن صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني، المنافسة على جائزة هداف بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم.

ويقدم مرموش مستويات رائعة مع آينتراخت فرانكفورت خلال الموسم الجاري 2024-2025، وأصبح هدافًا للفريق في مختلف البطولات، كما ينافس بقوة على جائزة الهداف في بطولة الدوري الأوروبي، بجانب الدوري الألماني الذي يشهد صراعًا بين نجم منتخب مصر مع الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ على قمة هدافي البوندسليجا.

وسجل عمر مرموش هدفًا، أمس الخميس، حينما حل بديلًا مع آينتراخت فرانكفورت أمام ليون الفرنسي في الجولة السادسة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

مرموش يواصل التألق أوروبيًا

تواجد مرموش على مقاعد بدلاء آينتراخت فرانكفورت، وشارك بديلًا أمام ليون في الدقيقة 63 بدلًا من زميله فارس شعيبي، وكانت النتيجة تشير بتقدم الفريق الفرنسي بنتيجة 3-1، لكن الفرعون المصري نجح في تقليص الفارق لصالح فريقه، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 89 من انفراد تام بحارس ليون.

وبهذا الهدف، سجل عمر مرموش 4 أهداف وصنع 2 آخرين مع آينتراخت فرانكفورت، خلال مشاركته في 6 مباريات في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، ليشعل المنافسة على جائزة هداف اليوروباليج، حيث أصبح وصيفًا في قائمة الهدافين خلف الرباعي: راسموس هويلوند مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بارناباس فارجا مهاجم فرينكفاروزي المجري، يونس أكجون لاعب جالطا سراي التركي، وصامويل أموروديون مهاجم بورتو البرتغالي، ولكل منهم 5 أهداف، ليأتي عمر مرموش خلف هذا الرباعي برصيد 4 أهداف.