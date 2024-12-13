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الجمعة 13 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لاعبو الزمالك يخوضون تدريبات بدنية تحت إشراف تومليانوفيتش مدرب الأحمال بالنادي

مران الزمالك
مران الزمالك
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أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية في بداية مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وخاض اللاعبون الفقرة البدنية تحت إشراف ماريو تومليانوفيتش مدرب الأحمال بالنادي، والتي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة، بجانب فقرة بالكرة.
 ويستعد فريق الزمالك لمباراة المصري المقرر لها يوم الأحد المقبل، باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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