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الجمعة 13 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بيلجورود: أوكرانيا تطلق 50 قذيفة على المنطقة الحدودية الروسية خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني
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قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا، فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم /الجمعة/، إن الجيش الأوكراني هاجم ثماني مناطق في منطقة بيلجورود بـ50 قذيفة و41 طائرة بدون طيار خلال اليوم الماضي، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة.


وأضاف جلادكوف -فى بيان - أوردته وكالة أنباء تاس: "في منطقة بيلجورود، تعرضت مستوطنات أوكتيابرسكي ومالينوفكا ورازومنوي وسيفيرني ويريك وبليزهني وبيترتفكا وآخرين للقصف الأوكراني".


وبحسب رئيس المنطقة، تعرضت منطقة كراسنوياروجسكي لهجوم بثماني قذائف وثماني طائرات بدون طيار، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد الحرس الوطني وإلحاق أضرار بمنشأة اجتماعية، وأطلقت القوات الأوكرانية 12 قذيفة مدفعية وأربع طائرات بدون طيار على منطقة جرايفورونسكي.


واستهدفت القوات الأوكرانية، منطقة شيبكينسكي بسبع قذائف وطائرتان بدون طيار، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمنزلين خاصين..فيما أطلقت أوكرانيا 5 قذائف وأربع طائرات بدون طيار على مناطق بوريسوفسكي وفولوكونوفسكي وفالويسكي وجوبكينسكي، ولم تتسبب في وقوع إصابات أو أضرار.

 

الجيش الأوكراني أوكرانيا بيلجورود