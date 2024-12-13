الكشف وتوفير العلاج لــ1300حالة بقافلة للصحة وتقديم 3800 خدمة مجانية ببني سويف

قدمت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، تقريرا للدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بشأن قيام إدارة القوافل،بتنفيذ قافلة طبية"على مدار يومي "الأربعاء والخميس 11 و12 ديسمبر الجاري بجزيرة أبوصالح شرق النيل مركز ناصر، مكونة من 8 عيادات في 7 تخصصات (الباطنة ،الأطفال ، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، عظام)، وضمن اجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1305 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 119، معمل طفيليات 41، حالات أشعة عادية 9، استصدار 3 قرارات علاج على نفقة دولة،تحويل 3 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، موجات فوق صوتية 78 حالة.

صحة بني سويف: الكشف وتوفير العلاج لــ 1300حالة بقافلة للصحة وتقديم 3800خدمة طبية مجانية ضمن مبادرة "حياة كريمة"ببني سويف

ومن جانبه، تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة “حياة كريمة”.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة ببني سويف في تقريرها أنه على هامش القافلة نم عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 160 مواطنا، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، متابعة الحمل، تنظيم الاسرة، سرطان الثدى، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية، الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة ).

فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 300مواطن ومجموع الخدمات التى قدمت للمواطنين القافلة 3838 خدمة.

جدير بالذكر أن تلك القوافل_التي تحظى بدعم نوعي من الوزارة_يتم تنفيذها تحت إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور ياسر خيري منسـق القوافل العلاجية بالمديرية والدكتور محمد خلف مسئول الإمداد الطبي،طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات.