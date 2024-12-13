الهند: البنك المركزي يتلقى تهديدًا إلكترونيًا بتفجيره

أعلنت الشرطة الهندية تلقى بنك الاحتياطي الهندي "البنك المركزي" رسالة تهديد عبر البريد الإلكتروني بمخطط لتفجير البنك.

وأضافت الشرطة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة، أن البنك المركزي تلقى الرسالة عبر الموقع الرسمي له على شبكة الإنترنت.. مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقا شاملا من أجل تتبع مصدر إرسال الرسالة والمتورطين فيها.

وكانت العديد من المنشآت الحيوية في أنحاء مختلفة بالهند قد تلقت خلال الفترة الماضية رسائل تهديد بوجود قنابل، والتي ثبت فيما بعد عدم صحتها.