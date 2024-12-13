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الجمعة 13 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 271 مخالفة مرورية وتحصيل 59 ألف جنيه غرامات فورية بالغربية

ارشيفيه
ارشيفيه
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نظمت إدارة مرور الغربية، حملة ورصدت مخالفات متنوعة، على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

وكان اللواء أيمن عبدالحميد مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية بضبط 271 مخالفة شملت،السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

كما شملت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة  59 ألفا و850 جنيهًا غرامات فورية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

دراجات نارية سير عكس الإتجاه غرامات فورية لوحات معدنية مخالفة مرورية