اختتام فعاليات اليوم الثالث بمعرض تكنولوجيا المياه بجلسة حول خطط المأمونية

اختتمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مشاركتها في اليوم الثالث والأخير من المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي ومعالجة المخلفات (IWWI) ومؤتمر تحلية المياه في الدول العربية (ARWADEX) بجلسة نقاشية متميزة تحت عنوان "خطط مأمونية المياه والصرف الصحي والحمأة: التنفيذ، التأثير وأفضل الممارسات".

وترأس الجلسة الدكتور وليد حسني، مدير إدارة مأمونية المياه بالشركة القابضة، حيث ألقى الضوء على أهمية خطط مأمونية المياه كوسيلة لضمان صحة المجتمع وتعزيز استدامة الخدمات المائية. وأكد على الدور المحوري لهذه الخطط في تحقيق الأمن المائي، مشيراً إلى الجهود المبذولة لدعم تطبيقها في مصر.

وفي سياق الجلسة، تناول الدكتور محمد السيد، مدير إدارة مأمونية تداول الصرف الصحي، العلاقة الوثيقة بين خطط مأمونية تداول الصرف الصحي وأهداف التنمية المستدامة. وأوضح التحديات والفرص المرتبطة بتطبيق هذه الخطط لضمان تحسين كفاءة العمليات وتقليل التأثيرات البيئية السلبية.

كما قدّم الدكتور علاء سالم، خبير سلامة ومأمونية المياه، رؤية مستقبلية للقطاع، تضمنت خطط الإدارة لتعزيز كفاءة العمليات وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة. فيما استعرض الدكتور محمد عبد المولى، الخبير البيئي، تطور تطبيق خطط مأمونية تداول الحمأة، مؤكدًا دورها الفعّال في تعزيز الاستدامة البيئية وتقليل الاعتماد على الطرق التقليدية في المعالجة.

شهدت الجلسة تفاعلًا بناءً بين الحضور، حيث تم تبادل الأفكار والخبرات حول أفضل الممارسات لتعزيز كفاءة التشغيل واستدامة الموارد المائية.

وأكدت الشركة القابضة على التزامها بتطوير استراتيجيات مبتكرة تواكب متطلبات التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين.

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