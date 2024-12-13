ads
الجمعة 13 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اختتام فعاليات اليوم الثالث بمعرض تكنولوجيا المياه بجلسة حول خطط المأمونية

المهندس ممدوح رسلان
المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للمياه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اختتمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مشاركتها في اليوم الثالث والأخير من المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي ومعالجة المخلفات (IWWI) ومؤتمر تحلية المياه في الدول العربية (ARWADEX) بجلسة نقاشية متميزة تحت عنوان "خطط مأمونية المياه والصرف الصحي والحمأة: التنفيذ، التأثير وأفضل الممارسات".

وترأس الجلسة الدكتور وليد حسني، مدير إدارة مأمونية المياه بالشركة القابضة، حيث ألقى الضوء على أهمية خطط مأمونية المياه كوسيلة لضمان صحة المجتمع وتعزيز استدامة الخدمات المائية. وأكد على الدور المحوري لهذه الخطط في تحقيق الأمن المائي، مشيراً إلى الجهود المبذولة لدعم تطبيقها في مصر.

وفي سياق الجلسة، تناول الدكتور محمد السيد، مدير إدارة مأمونية تداول الصرف الصحي، العلاقة الوثيقة بين خطط مأمونية تداول الصرف الصحي وأهداف التنمية المستدامة. وأوضح التحديات والفرص المرتبطة بتطبيق هذه الخطط لضمان تحسين كفاءة العمليات وتقليل التأثيرات البيئية السلبية.

كما قدّم الدكتور علاء سالم، خبير سلامة ومأمونية المياه، رؤية مستقبلية للقطاع، تضمنت خطط الإدارة لتعزيز كفاءة العمليات وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة. فيما استعرض الدكتور محمد عبد المولى، الخبير البيئي، تطور تطبيق خطط مأمونية تداول الحمأة، مؤكدًا دورها الفعّال في تعزيز الاستدامة البيئية وتقليل الاعتماد على الطرق التقليدية في المعالجة.

شهدت الجلسة تفاعلًا بناءً بين الحضور، حيث تم تبادل الأفكار والخبرات حول أفضل الممارسات لتعزيز كفاءة التشغيل واستدامة الموارد المائية.

وأكدت الشركة القابضة على التزامها بتطوير استراتيجيات مبتكرة تواكب متطلبات التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين.

1000022026
1000022026
1000022028
1000022028
1000022030
1000022030
1000022034
1000022034
1000022032
1000022032
الشركة القابضة للمياه الشركة القابضة لمياه الشرب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي القابضة لمياه الشرب القابضة للمياه تحلية المياه تكنولوجيا المياه مياه الشرب والصرف مياه الشرب والصرف الصحي مياه الشرب