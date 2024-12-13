المنظمات الأهلية الفلسطينية: إسرائيل تستغل الصمت الدولي لارتكاب المزيد من الجرائم في غزة

قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، إن إسرائيل تستغل الصمت الدولي لارتكاب المزيد من الجرائم بحق النساء والأطفال في غزة.

وأعرب الشوا -في تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية)، اليوم /الجمعة/- عن تقديره العالي للجهود التي تقودها مصر من أجل إنهاء العدوان والتوصل لوقف إطلاق النار في القطاع، ولكن الاحتلال الإسرائيلي إلى حين الوصول إلى ذلك يواصل تصعيد الهجمات على المدنيين الفلسطينيين.

وحذر من خطورة الأوضاع الإنسانية من ظل تقييد الاحتلال لدخول المساعدات بأشكالها المختلفة، مشيرا إلى أن هناك عشرات الآلاف من الأسر المتواجدة بالخيام التي تهالكت ولا تستطيع أن توفر صمودا في وجه الرياح والبرد فضلا عن عدم توفر الأغطية والملابس فالواقع الإنساني بالقطاع خطير جدا.

وقال:" إن هناك تراجعا في موقف المجتمع الدولي والضغط على دولة الاحتلال لوقف العدوان وفتح المعابر، داعيا للمزيد من الضغط لوقف المجازر وجرائم الإبادة، بالإضافة إلى وقف الانتهاكات وتفعيل المحاسبة وتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية".

وأشار إلى أن جيش الاحتلال أصدر أمس مجموعة من قرارات الإخلاء لمناطق واسعة في غزة؛ ما سيفاقم بدروه من معاناة النازحين، حيث تمثل رحلة الإخلاء القسري صعوبات بالغة على الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى وذوي الإعاقة الذين ييتنقلون هربا من القصف المتواصل على كافة أنحاء قطاع غزة.