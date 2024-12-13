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الجمعة 13 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الكونغو الديمقراطية: الإبلاغ عن ما يقرب من 54 ألف حالة يشتبه بإصابتها بجدري القرود منذ بداية العام

جدري القرود
جدري القرود
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قالت وزارة الصحة العامة الكونغولية إنه تم الإبلاغ عن إجمالي 53860 حالة يشتبه في إصابتها بفيروس جدري القرود، بما في ذلك 1225 حالة وفاة، في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ بداية العام الحالي.

وبحسب السلطات الصحية الكونغولية، فقد تم رصد نحو 30 % من الحالات المشتبه فيها في إقليم جنوب كيفو (شرق)، الأكثر تضررا في البلاد.

أوردت ذلك "وكالة الأنباء الكونغولية"، مشيرة إلى أن البلاد، وهي مركز هذا الوباء والتي لا يوجد بها سوى عشرة مختبرات وطنية مجهزة لتشخيص الفيروس، تواجه تحديات حرجة في مراقبة والكشف عن الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، في تقريرها الأخير، من أن هذه القدرة المحدودة، خاصة على مستوى المقاطعات، تعيق اكتشاف الحالات وتؤخر جهود الاستجابة، مما يضعف قدرة البلاد على احتواء الوباء.

وتم تطعيم أكثر من 51600 شخص في 6 مقاطعات في الحملة التي انطلقت في 6 أكتوبر الماضي، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، وأشار وزير الصحة العامة روجر كامبا إلى أن البلاد بحاجة إلى نحو 3 ملايين جرعة لقاح لـ 2.5 مليون شخص، مؤكدا على أهمية الوقاية.
 

الكونغو الديمقراطية جدري القرود