مرور مدير إدارة الطوارئ على مجمع ميت خلف لتقييم الأداء في المستشفيات

أكد الدكتور أسامة عبدالله وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، على المتابعة المستمرة لكل ما يخص الصحة بالمنوفية، حيث قام الدكتور محمود علي مدير إدارة الطوارئ والرعايات الحرجة بالمديرية، بزيارة ميدانية لمجمع ميت خلف، والذي يضم مستشفيات حميات شبين الكوم، الجراحات المتخصصة (المخ والأعصاب سابقاً)، وصدر شبين الكوم، وذلك لمتابعة سير العمل وضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى، رافقه في المرور أحمد الشبراوي مشرف المشروع القومي للرعايات والحضانات بإدارة الطوارئ.

وخلال الزيارة، جرى تقييم مستوى الأداء في المستشفيات، حيث أكد مدير إدارة الطوارئ على ضرورة الالتزام بالمعايير الطبية والاهتمام بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى في مختلف التخصصات الطبية.