سكن لكل المصريين 5.. الإسكان الاجتماعي: الأولوية لمنخفضي الدخل والأكبر سنًا

الجمعة 13/ديسمبر/2024 - 12:02 م

يشغل موضوع أقساط شقق سكن لكل المصريين 5، عددًا كبيرًا من المواطنين الذين يبحثون عن تفاصيل قيمة أقساط شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة لعام 2024.

وقررت وزارة الإسكان مد فترة شراء كراسات الشروط وسداد مقدم جدية الحجز للمواطنين الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 5.

آخر موعد لشراء كراسات شروط شقق سكن لكل المصريين 5

قررت وزارة الإسكان مد فترة شراء كراسات الشروط وسداد مقدم جدية الحجز للمواطنين الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 5 حتى يوم الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024، بدلًا من الموعد السابق في 24 ديسمبر. لتعويض فترة التوقف المؤقت بسبب صرف المعاشات.

يمكن الحصول على كراسات الشروط من مكاتب البريد المميزة في المحافظات التي يتضمنها الطرح، حيث يصل عدد هذه المكاتب إلى نحو 400 مكتب.

سعر كراسة الشروط هو 300 جنيه، بالإضافة إلى 355 جنيهًا مصروفات إدارية، ويُشترط شراءها من مكاتب البريد المميكنة في المدن المطروحة بها الوحدات السكنية.

رابط مباشر للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024، يمكن الدخول إلى الرابط الخاص بالتقديم المتاح في الموقع الرسمي لوزارة الإسكان من هنـــــــــــــــــــــــــــا

شقق سكن لكل المصريين 5

خطوات التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

الدخول إلى موقع التقديم. إدخال بيانات المواطن مع صورة بطاقة الرقم القومي (سارية). اختيار الدور الذي يرغب في السكن به. الضغط على أيقونة أرغب في التقديم وملء البيانات المطلوبة.

تفاصيل أقساط شقق سكن لكل المصريين 5

1. الوحدات المطروحة بسعر 542 ألف جنيه بمساحة 75 مترًا

المحافظات المتاحة : الجيزة (حدائق أكتوبر)، المنوفية (السادات)، المنيا (المنيا الجديدة).

: الجيزة (حدائق أكتوبر)، المنوفية (السادات)، المنيا (المنيا الجديدة). قيمة الدفعة ربع السنوية : العام الأول (4 دفعات): 5 آلاف جنيه. العام الثاني (4 دفعات): 6 آلاف جنيه. العام الثالث (4 دفعات): 7 آلاف جنيه.

: دفعة مقدمة: 20 ألف جنيه عند التعاقد.

2. الوحدات المطروحة بسعر 650 ألف جنيه بمساحة 90 مترًا

المحافظات المتاحة : القاهرة (حدائق العاصمة، 15 مايو)، الجيزة (حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة)، الشرقية (العاشر من رمضان)، أسوان (أسوان الجديدة).

: القاهرة (حدائق العاصمة، 15 مايو)، الجيزة (حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة)، الشرقية (العاشر من رمضان)، أسوان (أسوان الجديدة). قيمة الدفعة ربع السنوية : العام الأول (4 دفعات): 7 آلاف جنيه. العام الثاني (4 دفعات): 8 آلاف جنيه. العام الثالث (4 دفعات): 9 آلاف جنيه.

: دفعة مقدمة: 20% عند التعاقد.

3. الوحدات المطروحة بسعر 700 ألف جنيه بمساحة 90 مترًا

المحافظة المتاحة : الإسكندرية (مدينة برج العرب الجديدة).

: الإسكندرية (مدينة برج العرب الجديدة). قيمة الدفعة ربع السنوية : العام الأول (4 دفعات): 7 آلاف جنيه. العام الثاني (4 دفعات): 8 آلاف جنيه. العام الثالث (4 دفعات): 9 آلاف جنيه.

: دفعة مقدمة: 20% عند التعاقد.

استلام الوحدات السكنية

الاستلام الفوري : للمواطنين الذين حجزوا الوحدات بنظام الاستلام الفوري، حيث يمكنهم استلام وحداتهم السكنية فور إتمام الإجراءات.

: للمواطنين الذين حجزوا الوحدات بنظام الاستلام الفوري، حيث يمكنهم استلام وحداتهم السكنية فور إتمام الإجراءات. الاستلام خلال 36 شهرًا: في حال كانت الوحدة تحت الإنشاء، سيتم تسليمها خلال فترة 36 شهرًا من تاريخ غلق باب التقديم.

شقق سكن لكل المصريين 5

أماكن مكاتب البريد لشراء كراسة شقق سكن لكل المصريين 5

عناوين مكاتب البريد في القاهرة

مكتب بريد الأزبكية

العنوان: 57 شارع رمسيس، مبنى مركز الحركة الرئيسي، ميدان رمسيس، وسط البلد – القاهرة.

مكتب بريد الفجالة

العنوان: 11 شارع سراج الدين، بجوار مدرسة السحارة، الفجالة – القاهرة.

مكتب بريد مدينة نصر

العنوان: شارع أحمد فؤاد نسيم، خلف القوى العاملة، مدينة نصر.

مكتب بريد مدينة نصر (الحي السادس)

العنوان: 68 شارع الخليفة الظافر، مدينة نصر، الحي السادس.

مكتب بريد امتداد رمسيس

العنوان: بجوار مطابع البريد، مقابل نادي السكة الحديد، مدينة نصر.

مكتب بريد أرض السبيل

العنوان: شارع ورشة التليفونات، أرش السبيل، شبرا الخيمة.

مكتب بريد العطار

العنوان: 15 شارع العطار، من شارع الترعة البولاقية، شبرا.

مكتب بريد الظاهر

العنوان: 70 شارع الظاهر، القبيسي، حي الظاهر.

مكتب بريد باب الشعرية

العنوان: 178 شارع الجيش، المنسي، باب الشعرية.

مكتب بريد مجمع التحرير

العنوان: داخل مجمع التحرير، ميدان التحرير، وسط البلد.

مكتب بريد قصر العيني

العنوان: 71 القصر العيني، قسم السيدة زينب.

مكتب بريد عين شمس

العنوان: 5 شارع كامل مهدى، من شارع قمر أحمد عصمت، عين شمس.

مكتب بريد الزمالك

العنوان: 153 شارع البرازيل، حي الزمالك.

المركز الرئيسي للبريد السريع الدولي

العنوان: 151 شارع عبدالحق السنباطي، العتبة.

مكتب بريد محمد فريد

العنوان: 1 شارع محمد فريد، وسط البلد.

مكتب بريد العتبة

العنوان: 1 شارع عبدالخالق ثروت، ميدان العتبة.

عناوين مكاتب البريد في الجيزة

مكتب بريد الأهرام

العنوان: آخر شارع الهرم، بجوار فندق مينا هاوس.

مكتب بريد الرماية

العنوان: 108 مساكن الرماية، بجوار النادي.

مكتب بريد الكوم الأخضر

العنوان: شارع جاد الله، بجوار المسجد.

مكتب بريد عثمان أحمد عثمان

العنوان: بقرية الحرانية، بأبوالنمرس.

مكتب بريد القرية الذكية

العنوان: أول طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

مكتب بريد مدينة الفردوس

العنوان: مدينة الفردوس.

مكتب بريد حي الشباب

العنوان: عمارة رقم 50، المجاورة الثالثة، الحي الثالث عشر، مدينة الشيخ زايد.

مكتب بريد جامعة 6 أكتوبر

العنوان: الحي الثالث، مدينة 6 أكتوبر.

مكتب بريد بين السرايات

العنوان: شارع بين السرايات.

مكتب بريد جامعة القاهرة

العنوان: جامعة القاهرة.

مكتب بريد بولاق الدكرور

العنوان: بولاق الدكرور.

مكتب بريد محطة سكك حديد

العنوان: محطة سكك حديد.

مكتب بريد الدقي

العنوان: شارع الدقي.

مكتب بريد مبنى الإصلاح الزراعي

العنوان: مبنى الإصلاح الزراعي.

مكتب بريد الأورمان

العنوان: شارع الأورمان.

مكتب بريد الطالبية

العنوان: الطالبية.

هذه هي عناوين مكاتب البريد المتاحة في القاهرة والجيزة لشراء كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024.

الفئات ذات الأولوية للحصول على شقق سكن لكل المصريين 5

المتزوج ويعول - في مقدمة الأولويات. الأرملة/الأرمل ويعول. المطلقة/المطلق ويعول. المتزوج ولا يعول. الأعزب - ويشمل (المطلق ولا يعول، الأرمل ولا يعول، الأرملة ولا تعول، المطلقة ولا تعول).

ملاحظة: تكون الأولوية للأسرة الأقل عددًا في حالة تساوي العدد بين المتزوج/الأرمل/المطلق الذي يعول، وفي حالة التساوي في العدد تكون الأولوية للأكبر سنًا.