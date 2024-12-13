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الجمعة 13 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

راعي إيبارشيّةِ أنطلياس المارونيةِ المطران: الحياة أقوى من الموت

ارشيف
ارشيف
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احتفلَ راعي أبرشيّةِ أنطلياس المارونية المطران أنطوان بو نجم اليوم الجمعة، بالقداس الإلهيّ في مقرّ الثانوية – أنطلياس، بمناسبةِ استئناف الدروسِ في ثانويةِ أنطلياسِ الرسميّة، بحضور مديرة الثانويّة، التلاميذِ والأساتذةِ والإداريين.

بداية هنأ  الأسرة التعليمية والتلاميذ على استئناف الدروس والتي هي علامة صارخة بأن "الحياة أقوى من الموت والخير أقوى من الشر".

وفي عظتِه ركّزَ المطران  على فكرةِ كيفيّةِ عيشِ السّلامِ في حياتِنا، خاصّةً في هذه الفترةِ؛ حيث نعيشُ فترةّ انتظارِ ميلادِ المخلّصِ "ملكِ السّلامِ".
 

وكان الشَّعبُ ينتظرُ المخلّصَ، ملكا على مثالِ داوودَ الملكِ يخوضُ الحروبَ ليحرّرَ شعبَه من الظُّلمِ، لكنّه أتى بطريقةٍ مختلفةٍ. أتى ليكلّمَنا على المحبّةِ والمغفرةِ، وعلى التواضعِ والبساطةِ".

وأضاف  "إذا رفضَ الإنسانُ الإيمانَ  بهذا المخلّصِ، فإنَ الحروبَ والدمارَ سيستمرّان في حياتنا".

وتابعَ: "السّلامُ الذي نتحدّثُ عنه ليسَ فقط في بلدِنا إنّما في بيوتِنا. فكلُّنا نواجهُ  أزماتٍ في حياتِنا إنْ في العائلةِ، أو في الزواج، أو في العمل ولكنَّ المسألةَ في، كيف أواجهُها وبأيّ روحيّةٍ؟ علينا دائمًا الابتعادُ عنِ  العنفِ واللجوءُ إلى الحلولِ السلميّةِ، لأنّ كلَّ من يسعى إلى السّلامِ والمحبةِ هو تلميذُ المسيحِ".

ودعا  في الختامِ للاتّعاظِ ممّا قالَه يسوعُ لنا ونحملُه في قلوبِنا لأنّه حانَ الوقتُ لأن نسمعَ ونعيشَ كلامَه لنتمكَّنَ من عيشِ السلامِ في بيوتِنا وفي عائلاتِنا وفي ضِياعِنا وفي وطنِنا.

أقباط أقباط الكاثوليك