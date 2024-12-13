ads
الجمعة 13 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

غدًا.. لقاء وزير الصناعة مع المستثمرين الشرقية بحضور المحافظ

الفريق مهندس كامل
الفريق مهندس كامل الوزير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة الصناعة أنه تقرر استقبال هيئة التنمية الصناعية غداً السبت الموافق 14 ديسمبر المستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية بمحافظة الشرقية  بحضور المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية وذلك بمقر الهيئة بالتجمع الخامس في تمام الساعة 10 صباحاً.

ودعت الوزارة المستثمرين الصناعيين بمحافظة الشرقية ، للمشاركة في هذا اللقاء والذي سيكون فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية يوم السبت من كل أسبوع لحل مشاكلهم والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول فورية لتشغيلها

جدير بالذكر أنه في حالة وجود بعض المشكلات العاجلة للمستثمرين الصناعيين فعليهم التقدم بها لإدارة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية لقاء وزير الصناعة مع المستثمرين الصناعيين لقاء وزير الصناعة بالمستثمرين الصناعيين بالشرقية بحضور المحافظ مستثمري المناطق الصناعية بمحافظة الشرقية الفريق مهندس كامل الوزير وزارة الاستثمار