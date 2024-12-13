رئيسة "القومي للمرأة" تشارك في افتتاح قاعة الدكتورة فرخندة حسن بمقر المنظمة العربية

شهدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة افتتاح القاعة الرئيسة التي تم تدشينها باسم الراحلة الدكتورة فرخندة حسن أمين عام المجلس القومي للمرأة سابقا، بمقر منظمة المرأة العربية في القاهرة، وذلك بحضور الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة، والدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس، والدكتورة وجدان لطفي نجلة الدكتورة فرخندة حسن .

وخلال كلمتها توجهت المستشارة أمل عمار بالشكر إلي الدكتورة فاديا كيوان علي هذا الوفاء العظيم لتاريخ الشخصيات البارزة في العمل النسائي، مؤكدة أننا لابد أن نحتذي بها لأنه لا يوجد مستقبل للسيدات دون تاريخ سابق لهن.

ووصفت رئيسة المجلس الراحلة الدكتورة فرخندة حسن بأنها كانت شخصية استثنائية، وطنية من طراز فريد وسياسية ودبلوماسية محنكة..وعالمة متفردة..عاشقة لتراب الوطن

وأكدت أنها حافظت على تاريخ المرأة المصرية.. وعلى المجلس القومي للمرأة فى فترة من أصعب فترات تاريخ الوطن.

وأضافت قائلة: "الدكتورة فرخندة حسن كانت صاحبة رسالة ورؤية صادقة مخلصة، خدمت مصر والمرأة المصرية بكل إخلاص وحب وتفانى".

وأكدت رئيسة المجلس أن تاريخ الدكتورة فرخندة حسن حافل بالانجازات العظيمة فى مختلف المجالات ، وانها كانت نموذجاً وقدوة ملهمة لنا جميعا على العمل الجاد والمثابرة.

مضيفة :"علمتنا أن العمل المجتمعى رسالة وأمانة غالية، وأن المرأة المصرية العظيمة تستحق كامل التقدير والاحترام وتستحق أن تسترد حقوقها ومكانتها" .

وتوجهت المستشارة أمل عمار بالشكر والتقدير والامتنان الى الدكتورة فادية كيوان مدير عام منظمة المرأة العربية على هذه المبادرة العظيمة التى تضرب مثلا ملهما فى الوفاء ورد الجميل للعظيمات فى تاريخ العمل النسوى.

هذا وقد شهد اللقاء استحضار الذكريات والسيرة الطيبة للراحلة الدكتورة فرخندة حسن، كما تم عرض فيلم تسجيلي لها تتحدث فيه عن تاريخها المهني وحبها لعلم الجيولوجيا وإصرارها علي دراستها لانهم كانوا سابقاً يلقبونها بدراسة للرجال فقط.

وفي نهاية اللقاء قدمت الدكتورة فادية كيوان درع للدكتورة وجدان لطفي تكريما لجهود الراحلة الدكتورة فرخندة حسن.