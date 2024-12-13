سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" بالقاهرة

سقط فى قبضة الأجهزة الأمنية بالقاهرة تشكيلًا عصابيًا تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" عن طريق استخدام دراجة نارية تعود الواقعة عندما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلان. – لهما معلومات جنائية، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" عن طريق استخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكن أحدهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.