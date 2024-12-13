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الجمعة 13 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" بالقاهرة

صور المتهمين
صور المتهمين
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سقط فى قبضة الأجهزة الأمنية بالقاهرة تشكيلًا عصابيًا تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" عن طريق استخدام دراجة نارية تعود الواقعة عندما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلان. – لهما معلومات جنائية، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" عن طريق استخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكن أحدهما. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

سقوط تشكيل عصابى تخصص سرقة متعلقات المواطنين باسلوب “المغافلة”