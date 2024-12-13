محافظ القليوبية يشهد انتهاء تدريب المهندسين الجدد بمركز التنمية المحلية بسقارة.. صور

شهد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، انتهاء تدريب المهندسين المكلفين بالعمل بالمحافظة بمركز التنمية المحلية بسقارة في تخصصات (مدني، تخطيط، عمارة، كهرباء، ميكانيكا، مساحة، زراعة).

محافظ القليوبية

جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء الدكتور محمود برغوت مدير مركز التنمية المحلية والعميد محمد عبد العزيز المدير الإداري بالمركز والمهندسة حسناء سعيد مدير عام الشئون الهندسية بالمحافظة.

ووجه محافظ القليوبية الشكر والتقدير لفريق العمل بمركز التنمية المحلية بسقارة برئاسة ا.د عصام الجوهري مساعد الوزير للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على مركز التنمية المحلية بسقارة وفريق العمل بالمركز علي الجهد المبذول لتعزيز الكفاءات الهندسية وتطوير البنية التحتية بالمحافظة.

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبى شمل برنامجين فرعيين هما: 1- برنامج تنمية المهارات للادارات الهندسية تخصص (مدني، تخطيط ، عمارة )

2- برنامج تنمية المهارات للإدارات الهندسية المعاونة (كهرباء، ميكانيكا، مساحة، زراعة، أخرى).

يأتي ذلك في إطار حرص واهتمام وزارة التنمية المحلية، بالتوسع في برامج التدريب التخصصية المرتبطة بالمسار الوظيفى للعامليين بالمحليات وتوفير كل ما يدعم تنفيذ محور بناء قدرات العاملين لديها باعتباره أحد أهم محاور خطة الإصلاح الإداري بالمحافظات، مما يسهم في إحداث تغيير نوعي وملموس في مستوى جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقة المواطن بالدولة المصرية.

وخلال اللقاء، وجه المحافظ، المهندسين الجدد على مواصلة تحصيلهم العلمي من خلال استكمال دراساتهم العليا، مؤكدًا أن ذلك سيعود بالنفع عليهم وعلى المحافظة، مؤكدا على أهمية الالتزام بأعلى معايير النزاهة والشفافية في العمل، وأن يكونوا حكمًا عادلًا في جميع القرارات التي يتخذونها.

وأكد المحافظ، على ضرورة أن يكون المواطن هو محور اهتمام المهندسين، وأن يعملوا على تلبية احتياجاته وحل مشكلاته، معلنا عن تنظيم العديد من الدورات التدريبية المتخصصة للمهندسين الجدد في مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، بهدف تأهيلهم للعمل في مختلف المجالات الهندسية والقانونية.

ووجه المحافظ، المهندسين الجدد إلى بذل قصارى جهدهم ليكونوا قدوة حسنة لزملائهم، وأن يساهموا في بناء مستقبل مشرق لمحافظة القليوبية والعمل علي تعظيم موارد المحافظة من خلال بحث الفرص الاستثمارية للمحافظة.