ميزة حديثة من واتساب تتيح لك معرفة أصدقائك "الأون لاين" بالجروبات الجماعية

أفاد تطبيق واتساب بتجربة حديثة للمحادثات الجماعية حيث يستطيع المستخدمون تحديد عدد الأشخاص المتصلين بالإنترنت في المجموعة.

على الرغم من ذلك، فإنه يشير في أي وقت يكون الوقت مناسب لبدء محادثة.

ويظهر العداد عبر الإنترنت، الذى اكتشفه موقع WABetaInfo لأول مرة، في الجزء الأعلي من محادثات المجموعة لإظهار عدد المشاركين الذين فتحوا تطبيق واتساب على أجهزتهم.

كما إنه يحل محل الرمز الذي كان يُظهر للمستخدمين من كان يكتب أو يسجل رسالة، والميزة متوفر في الوقت الحالي في إصدار تجريبي من تطبيق المراسلة ولم يتم طرحها في جميع أنحاء العالم حتى الأن .

ومن المحتمل إطلاقه بصورة أوسع في الأسابيع القادمة ، ومن الطريف سيكون هناك وسيلة للتهرب منه، ولا يشمل عدد المستخدمين الذين قاموا بتعطيل ظهور حالتهم على الإنترنت وهو ما يمكن القيام به في إعدادات التطبيق، وبهذه الطريقة، لن يتمكن جهات الاتصال لديك من مشاهدة ما إذا كنت متصلا بالإنترنت أم لا.

وأدخلت واتساب عددا من التحديثات البسيطة على التطبيق في الأسابيع الأخيرة، لكن اثنين منها نجحا في إثارة الغضب بين المستخدمين.

وقام تطبيق المراسلة بالاستعاضه برسالة "جاري الكتابة " في أعلى الدردشات بفقاعة دردشة جديدة ذات علامات حذف مثل تلك المستخدمة في تطبيق iMessage من Apple.

وبعد أيام، تم إجراء تغيير على الملاحظات الصوتية، وتغيير الرسالة المتاحه في الجزء العلوي من الشاشة والتي ترمز إلى أن شخصا ما كان يقوم بالتسجيل.

كما قام التطبيق بتغيير الرسالة بأيقونة الميكروفون في أسفل الدردشة.

في وقت ماضي من هذا العام، قامت واتساب بإضافة حرفين كبيرين إلى كلمتي "Online" و"Typing"، وهو ما أثار قلق على الإنترنت.

وبالرغم من ذلك، سارعت شركة واتساب إلى التراجع عن هذا القرار، قائلة إنه مجرد "اختبار بسيط".