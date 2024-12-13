15 ديسمبر.. حفل مدحت صالح في دار الأوبرا المصرية

يستعد النجم مدحت صالح لإحياء حفل غنائي بمشاركة عازف البيانو الموسيقار عمرو سليم ومصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر يوم 15 من ديسمبر الجاري في دار الأوبرا المصرية.

ويخصص دخل الحفل لصالح صندوق تأمين العاملين بالأوبرا ويقام فى الثامنة على المسرح الكبير.

ويتضمن البرنامج نخبة من أعمال مدحت صالح الشهيرة التى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية ضخمة منها زي ما هي حبها ، بحلم علي قدي ، حبيبي يا عاشق، يتقال، المليونيرات ، النور مكانه في القلوب، وعدي بالإضافة إلى عدد من أعمال الطرب التراثية التى اشتهر بأدائها.

من جانبه، أعرب مدحت صالح، في بيان صحفي، عن سعادته بالتواجد المنتظم على مسرح الأوبرا التى وصفها بمنارة الثقافة والإبداع الجاد، مؤكدا حرصه على اختيار برنامج فنى متجدد ومميز ينال إعجاب الجمهور.