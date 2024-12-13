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الجمعة 13 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"الجولاني" يدعو الشعب السوري للاحتفال برحيل نظام بشار الأسد

الجولاني
الجولاني
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وجه قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا، أحمد الشرع "الجولاني"، اليوم الجمعة، رسالة إلى الشعب السوري، داعيًا إياهم للاحتفال برحيل نظام بشار الأسد. 

وفي فيديو قصير، ظهر الشرع مرتديًا زيًا مدنيًا، مهنئًا الشعب السوري على "الانتصار" وداعيًا إياهم للنزول إلى الميادين للتعبير عن فرحتهم، مع التزامهم بعدم إطلاق الأعيرة النارية أو ترويع الناس.

وأضاف الشرع في كلمته: "لنواصل بعد ذلك بناء هذا البلد".

وكان الشرع قد أعلن في وقت سابق عن حل قوات الأمن التابعة لنظام الأسد، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار مرحلة جديدة بعد إطاحة النظام، كما أعلنت إدارة العمليات العسكرية عن عفو عام يشمل جميع العسكريين المجندين تحت الخدمة الإلزامية، في خطوة تعكس استعدادًا لبداية مرحلة جديدة في البلاد.

الجولاني سوريا الشعب السوري نظام بشار الأسد