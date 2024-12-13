بالصور.. "بنت الإيه" تجمع تامر حسني وآدم في ليلة غنائية بـ"موسم الكويت"

استمتع الجمهور الكويتي بليلة غنائية مساء أمس الخميس، جمعت بين نجم الجيل تامر حسني والمطرب آدم في حفل ضمن فعاليات موسم الكويت الغنائي في قاعة "الآرينا".

وفاجأ الثنائي الجمهور خلال فقرة تامر حسني بصعود آدم إلى المسرح ليشاركه تقديم أغنية “بنت الإيه”.

وعقب صعود آدم إلى المسرح احتضن تامر، وقال: “تحية كبيرة للنجم تامر حسني”.

وبدوره أثنى "تامر" على صوت آدم، وقال: “واحد من أجمل الأصوات في الوطن العربي”، بينما أدى الثنائي الأغنية معا وسط تفاعل جماهيري.

وقدّم الحفل أسرار السعيد وعبدالله مال الله، واستُهلت الأمسية بوصلة غنائية للنجم آدم، الذي صعد إلى المسرح برفقة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وأعرب آدم، عن سعادته بلقاء الجمهور الكويتي، مشيرا إلى أن الحفل يتزامن مع عيد ميلاده، وقال: “هذا اليوم هو أحلى عيد ميلاد في حياتي”.

وافتتح "آدم" وصلته بأغنيته الشهيرة “كيفك إنت”، تلتها أغنيات “في حدا بده إياك”، “تعا”، و“أول حبيب”، كما أهدى الجمهور أداء مميزا لأغنيات خليجية مثل “قرار صعب” و“تخيليني”، إلى جانب باقة متنوعة من أغانيه التي لاقت تفاعلا من الحضور.

مع اقتراب نهاية وصلة آدم، بدأ الجمهور يهتف بحماس استعدادا لاستقبال تامر حسني، وصعدت فرقته الموسيقية إلى المسرح، أعقبتها الألعاب النارية التي أعدّها الفنان أحمد عصام، ليظهر تامر وسط تصفيق من الحضور.

ورحب تامر بالجمهور، معبّرا عن سعادته بالغناء في الكويت، وقال: “فخور بالغناء في الكويت، وتحية خاصة إلى الحضور من جميع الجاليات العربية”.

واستهل تامر فقرته بأغنية “معلمين”، وتبعتها “هرمون السعادة” و“كل مرة”، واستمر بتقديم أشهر أغانيه مثل “بنت الأيه”، “عينينا بتحبك”، و“أنا تعبان من غيرك”.