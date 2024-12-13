كأس إنتركونتيننتال.. الأهلي يرتدي التيشيرت الأحمر والشورت الأسود أمام باتشوكا المكسيكي

عقد صباح اليوم الجمعة، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي على كأس التحدي بقطر، بحضور مندوبي الناديين والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

حضر الاجتماع ممثلاً عن الأهلي كل من: المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق المكلف بمهام نائب رئيس النادي، والمنسق العام للبعثة في قطر، وسمير عدلي المدير الإداري، ومحمد أسامة إداري الفريق، والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص، وأشرف أيمن ممثلاً عن إدارة الإعلام، وأحمد الطوخي ممثلاً عن إدارة التسويق بشركة الأهلي لكرة القدم.

خلال الاجتماع، تمت مراجعة كافة الأمور الإدارية والتنظيمية للمباراة، والزي الخاص الفريقين.

وتقرر أن يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطقم الفسفوري، فيما يلعب فريق باتشوكا بالزي الأبيض الكامل، والحارس بالطقم البنفسجي.

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي

تنطلق مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في السابعة من مساء غدا السبت على استاد 974 في العاصمة القطرية الدوحة بنصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.



قائمة الأهلي في رحلة قطر

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القائمة الرسمية التي تسافر إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وضم مارسيل كولر جميع لاعبي الفريق، باستثناء المصابين مصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد وعلي معلول.

وجاءت قائمة الأهلي في رحلة قطر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح وعمر كمال ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق وأشرف داري ويحيى عطية الله وكريم الدبيس، ومحمد عبد الله.

خط الوسط: كريم وليد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة، وطاهر محمد طاهر وسمير محمد.

خط الهجوم: محمود كهربا، ووسام أبو علي وبيرسي تاو، ورضا سليم.