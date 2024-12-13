«الرعاية الصحية»: هدفنا إتاحة الخدمات بأعلى جودة وبدون عبء مالي على المواطن

قال الدكتور شريف كمال، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، إن الهيئة العامة للرعاية الصحية هي أداة الدولة المصرية لتقديم الخدمة الصحية، مشيرًا إلى أن اليوم هو اليوم العالمي للتأمين الصحي الشامل.

وأضاف «مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «هذا الصباح»، عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أن الهدف الأساسي للتأمين الصحي الشامل هو إتاحة الخدمات الصحية بأعلى جودة بدون عبء مالي على المواطن.

ولفت إلى أن هيئة الرعاية الصحية استطاعت الوصول إلى 5 مليون منتفع في المرحلة الأولى و في المرحلة الثانية نهدف إلى الوصول إلى أكثر من 12 مليون منتفع في مرسى مطروح، كفر الشيخ، دمياط، شمال سيناء، المنيا.

وتابع: «هيئة الرعاية الصحية لديها أكثر من 300 منشأة وأكثر من 30 مستشفى وفي المرحلة الثانية سيصل عدد المنشآت إلى 600 وأكثر من 11 مجمعا طبيا»، مؤكدًا أن الكادر البشري في القطاع الطبي هو الكنز الحقيقي للمنظومة.