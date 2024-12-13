"هزاع": 50 مليار جنيه لتحفيز الاستثمار السياحي وتجديد المنشآت الفندقية

قال الدكتور حسام هزاع، خبير سياحي، إن الدولة المصرية وضعت استراتيجيات شاملة لتنشيط قطاع السياحة، موضحًا أن البنية التحتية قد شهدت تطورًا كبيرًا في معظم المناطق، خاصة في المطارات بمختلف المحافظات، حيث تم تعزيز طاقتها الاستيعابية وتحسين الخدمات التقنية لتواكب تطورات قطاع الطيران.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واستخدام أحدث التقنيات لتحقيق نتائج إيجابية في جذب السياح.

وأشار الدكتور هزاع إلى أهمية حضور المعارض الدولية وإطلاق حملات إعلامية للترويج للسياحة المصرية، إلى جانب تنظيم المؤتمرات الدولية وتسليط الضوء عليها، مؤكدًا أن هذه الجهود تتماشى مع تقديم خدمات متميزة للسياح.

وفيما يتعلق بدعم القطاع الخاص، أوضح الدكتور هزاع أن الدولة أطلقت مبادرات تهدف إلى زيادة عدد الفنادق وتجديد القائم منها، بالإضافة إلى زيادة عدد الغرف الفندقية، مشيرًا إلى أن تكلفة هذه المبادرات تصل إلى 50 مليار جنيه، مع إمكانية حصول المستثمر على تمويل يصل إلى مليار جنيه كحد أقصى.

