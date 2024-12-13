الكرة النسائية.. القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومسار بالدوري

يستضيف الفريق الأول للنادي الأهلي للكرة النسائية بقيادة الكابتن ديمتيري لوبوف المدير الفني، اليوم الجمعة، فريق مسار بقيادة الكابتن أحمد رمضان جاد المدير الفني.

وتعد هذه المباراة قوية ومثيرة بين فريق مسار الحائز على برونزية أبطال إفريقيا والمركز الثالث وفريق الأهلي المتصدر للدوري بالعلامة الكاملة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر دوري الكرة النسائية .

موعد ومكان المباراة

وتقام المباراة على ملعب الأهلي بالتجمع الخامس في تمام الساعة 2:30م، ويسعى كلا الفريقين في اقتناص النقاط الثلاثة ليتأهل بشكل رسمي لدوري الكرة النسائية.

القناة الناقلة للمباراة

وتذاع وتنقل المباراة على راديو وقناة اون تيم سبورتس.

مباريات الجولة الثانية عشر يومي 13, 14 ديسمبر

المقاولون العرب ضد انبي - ملعب فرعي المقاولون العرب الساعة 2:30م

الطيران ضد بالم هيلز - ملعب نادي الطيران مصر الجديدة الساعة 2:30م

الأهلي ضد مسار إف سي - ملعب الأهلي بالتجمع الخامس الساعة 2:30م

زد إف سي ضد البنك الأهلي - ملعب زد بالتجمع الخامس الساعة 2:30م

المصري ضد الجونة - ملعب النادي الاجتماعي الساعة 2:30م

وادي دجلة ضد الاتحاد السكندري - ملعب وادي دجلة بالتجمع الأول الساعة 2:30م

مودرن سبورت ضد اتحاد بسيون - ملعب المدينة الشبابية بالأسمرات الساعة 2:30م.