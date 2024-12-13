جيش الاحتلال يتأهب للبقاء على جبل الشيخ خلال الشتاء

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أمرًا لقوات الاحتلال الإسرائيلية بالاستعداد للبقاء على جبل الشيخ، وهو موقع استراتيجي يطلّ على دمشق، خلال فصل الشتاء.

وأفاد بيان صادر عن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، أن كاتس أصدر الأوامر للجيش الإسرائيلي للبقاء في المنطقة العازلة بين سوريا وإسرائيل في هضبة الجولان المحتلة.

وأضاف البيان: نظرًا لما يحدث في سوريا، فإن هناك أهمية أمنية بالغة لبقائنا على قمة جبل الشيخ، وفق وكالة رويترز للأنباء.

وقال كاتس: "يجب بذل كل الجهود لضمان جهوزية الجيش في المكان للسماح للجنود بالبقاء في جبل الشيخ رغم ظروف الطقس الصعبة".