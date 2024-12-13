بكتيرية أم فيروسية.. لون المخاط يحدد نوع العدوى ويشير لمشاكل صحية كامنة

يتعرض الكثير من الأشخاص للإصابة بنزلات البرد والكحة والانفلونزا والرشح، مع تغير درجات الحرارة والطقس، وعادة ما يصاحبها البلغم "المخاط" الذي يختلف طبيعته ولونه، ووفقا لما نشره موقع hindustantimes فقد يشير لون البلغم إلى مشاكل صحية كامنة.

وأوضح التقرير، الى أن اللون الأبيض الشفاف يشير الي الحساسية أو العدوى الفيروسية، أما اللون الأصفر أو الأخضر يرمز إلى عدوى بكتيرية؛ ما يستوجب علاج سريع بالمضادات الحيوية، لافتا إلى أن اللون الأحمر يشير الي النزيف؛ ما يؤدي العدوى أو التهيج.

-البلغم الصافي أو الأبيض

ويحدث نتيجة تفاعل تحسسي، مثل التهاب الأنف أو التهاب الجيوب الأنفية، والتي لا تستلزم عادة المضادات الحيوية.

-البلغم الأصفر أو الأخضر

البلغم الأصفر أو الأخضر هو تحذير على وجود أعراض بكتيرية، وينصح بالمضادات الحيوية فورا لمنع حدوث مضاعفات مثل صعوبات التنفس.

-البلغم الأحمر

يظهر بسبب النزيف نتيجة التهابات الصدر وتهيج الحلق نتيجة السعال، وهذه الحالة متداولة ويكون علاجها بالراحة وتزداد حالات الحساسية والالتهابات بسبب التغيرات الموسمية بصورة خاصة بين الأطفال والمراهقين .

ويجب اتباع النصائح والإرشادات الوقائية مثل:

المحافظة على النظافة

غسل اليدين بصورة دائمة بالماء والصابون يمكن أن يخفض من خطر الإصابة بالعدوى ومنع انتشار الجراثيم، وتجنب لمس العينين والأنف والفم .

ارتداء الكمامة

ارتداء الأقنعة في الأماكن المزدحمة وعدم الاختلاط ، كما تحمي الأقنعة من الغبار والتلوث، اللذين يمكن أن يهيجان مجرى الهواء.

تجنب المحفزات

تحدد مسببات الحساسية مثل حبوب اللقاح أو غبار المنزل أو الروائح القوية وتجنبها، احرص على إغلاق النوافذ وتجنب الخروج خلال مواسم الحساسية وأوقات انخفاض مؤشر جودة الهواء.

تعزيز المناعة

اتباع نظام غذائي جيد متوازن غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة يقوي جهاز المناعة، حيث أن العدوى تهاجم المناعة، المحافظة على رطوبة الجسم وممارسة الرياضة بانتظام يساهمان في تحسين الصحة العامة.