إسرائيل تعزز وجودها في الجولان المحتلة.. أوامر للجيش بالبقاء خلال فصل الشتاء في المنطقة العازلة

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أوامر للجيش الإسرائيلي بالاستعداد للبقاء في المنطقة العازلة على الحدود مع سوريا في هضبة الجولان المحتلة طوال فصل الشتاء، في خطوة تأتي في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.

وفي بيان له، قال كاتس: "بسبب الوضع في سوريا، من المهم من الناحية الأمنية الإبقاء على وجودنا على قمة جبل حرمون (جبل الشيخ)"، مضيفًا: "يجب بذل كل الجهود لضمان جهوزية الجيش في المكان، للسماح للجنود بالبقاء هناك رغم الظروف الطقس الصعبة".

التصعيد الإسرائيلي في الجولان

ومنذ انهيار حكومة الأسد في سوريا، كثفت إسرائيل من وجودها في المنطقة العازلة على الجانب السوري من الخط الفاصل مع هضبة الجولان المحتلة، حيث أرسلت قوات إضافية إلى المنطقة وأعلنت عن تنفيذ مئات الغارات الجوية ضد مواقع عسكرية سورية بهدف تدمير الأسلحة والعتاد العسكري.

وفي الوقت ذاته، نددت عدة دول بالخطوة التي اتخذتها إسرائيل للدخول إلى المنطقة العازلة، مؤكدة أنها خرق للاتفاقات السابقة التي تم الاتفاق عليها بعد حرب عام 1973.

موقف إسرائيل من المنطقة العازلة

في سياق متصل، أعلنت إسرائيل أن توغلها في جبل الشيخ واستيلائها على بعض المناطق الاستراتيجية يعتبر "إجراء مؤقتًا ومحدودًا لضمان أمنها".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن انهيار حكومة الأسد يعني أنه لا توجد سلطة قادرة على تنفيذ اتفاقية فض الاشتباك التي أدت إلى إنشاء المنطقة العازلة بعد حرب 1973، وأضاف أن إسرائيل ستبقى في المنطقة العازلة فقط حتى يتم التوصل إلى ترتيب سياسي مناسب.

إلا أن مدة بقاء القوات الإسرائيلية في المنطقة تظل غير واضحة، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل الوضع في سوريا والتطورات العسكرية والسياسية في المنطقة.