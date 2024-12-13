الأحد.. وسائل تحسين أجور الصحفيين وتصحيح أوضاعهم المالية في جلسة نقاشية

تعقد نقابة الصحفيين، يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الثانية ظهرًا، جلسة بعنوان "وسائل تحسين أجور الصحفيين وتصحيح أوضاعهم المالية"، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العام السادس.

ويشارك في الجلسة محمد خراجة وكيل نقابة الصحفيين، والصحفي محمد نجم، والدكتور أحمد مختار، والصحفية سلمى حسين، وتدير الجلسة الكاتبة الصحفية أميمة كمال.

وتُقام الجلسة في قاعة هيكل بالطابق الرابع بمقر النقابة، في تمام السادسة مساءً.

وفي وقت سابق، أعلنت نقابة الصحفيين المصريين بالتنسيق مع الأمانة العامة للمؤتمر السادس للصحافة المصرية برنامج المؤتمر، الذي ينعقد خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الحالي، ويشارك فيه نخبة واسعة من المتحدثين المصريين والعرب، وممثلو الاتحاد الدولي للصحفيين.

ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات لأبرز القضايا والموضوعات الملحة، التي تهم الصحفيين المصريين، وأوضاع الصحافة المصرية، بالإضافة لإعلان نتائج الاستبيان الخاص بالمؤتمر، الذي شارك فيه أكثر من 1500 صحفي.

وتدشن النقابة المؤتمر بحفل افتتاح مساء السبت المقبل 14 ديسمبر بقاعة الشهداء - مسرح النقابة - وتبدأ جلسات المؤتمر في اليومين التاليين الأحد والاثنين المقبلين.

ودعت الأمانة العامة للمؤتمر جموع الصحفيين المصريين للمشاركة في المؤتمر، ومناقشة كل القضايا المتعلقة بمهنة الصحافة، وأوضاعها وتحدياتها للوصول لتوصيات معبرة عن الصحافة المصرية وأوضاع الصحفيين.