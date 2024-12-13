الكرة النسائية.. زد يستضيف البنك الأهلي في الجولة الـ12 بالدوري

يستضيف اليوم الجمعة فريق زد لكرة القدم النسائية "الوصيف" بقيادة الكابتن محمود خلف المدير الفني للفريق، فريق البنك الأهلي بقيادة الكابتن محمد كمال المدير الفني للفريق، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية.

وتقام المباراة على ملعب زد بالتجمع الخامس في تمام الساعة الثانية والنصف.

وتعد هذه المباراة من أهم مباريات الدوري، حيث إن فريق زد يدخل برصيد٢٤ نقطة جمعها من خلال ١٠ مباريات آخرها كان فوزه على فريق بيراميدز بـ5 مقابل هدف.

كما يدخل البنك الأهلي برصيد 21 نقطة جمعها من خلال 8 مباريات واستطاع البنك الأهلي الفوز في جميع المباريات التي خاضها خلال الدوري عدا خسارته أمام الأهلي.

وتنطلق السوم الجمعة، الجولة الثانية عشرة من عمر الدوري المصري لكرة القدم النسائية، حيث تتضمن 7 مباريات مختلفة لتتم على مدار يومين اليوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر و غدا السبت الموافق 14 ديسمبر.

تأتى أبرز هذه المباريات، لقاء نادي الأهلي ومسار، لتعد هذه المباراة قوية ومثيرة بين فريق مسار الحائز على برونزية أبطال إفريقيا والمركز الثالث وفريق الأهلي المتصدر للدوري بالعلامة الكاملة.