الإفراج عن شقيق خالد مشعل من السجون الأمريكية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مفيد عبد القادر مشعل، شقيق القيادي في حركة حماس خالد مشعل، قد تم الإفراج عنه من السجون الأمريكية بعد قضائه نحو 20 عامًا بتهمة العمل مع منظمة "الأرض المقدسة"، المتهمة بتمويل حركة حماس.

وكانت المحكمة الأمريكية قد حكمت عليه في سياق محاكمات لعدد من أفراد الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة، بينهم محمد الزين، أحد أقارب نائب رئيس حماس موسى أبو مرزوق.

وتعود القضية إلى مؤسسة "الأرض المقدسة"، التي كانت من أكبر المؤسسات الخيرية الإسلامية في الولايات المتحدة قبل أن تغلقها الحكومة الأمريكية عقب هجمات 11 سبتمبر 2001. المنظمة، التي كانت تركز على تقديم المعونات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، اتهمت بتوجيه أموال إلى حركة حماس، التي تعتبرها الحكومة الأمريكية منظمة إرهابية منذ عام 1995.

من جانبها، دافعت فرق الدفاع عن المتهمين، مؤكدة أن المنظمة كانت تعمل بشكل شرعي لجمع التبرعات لصالح الشعب الفلسطيني في ظل الظروف القاسية التي يعيشها تحت الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الاتهامات الموجهة لموكلهم مرتبطة بروابط عائلية مع قيادة حركة حماس.