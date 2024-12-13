إعلان أسماء الفائزين بمسابقة لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بالأعلى للثقافة.. صور

نظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور أشرف العزازي، أمسية احتفالية للإعلان عن نتيجة مسابقة الموسيقى والأوبرا والباليه لعام ٢٠٢٤، وهي العزف على آلة الفلوت والتشيلو والعود والقانون والباليه.

بدأت الأمسية بكلمة الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، واصفا الموسيقى بأنها لغة الروح فهي التي تحملنا بعيداً عن هموم الحياة إلى عالم من السحر والجمال وتفتح لنا أبواباً من الإبداع والتعبير الذي لا حدود له.

وتابع: أننا اليوم نكرم ونحتفل بأولئك الذين بذلوا جهداً واضحا في التميز في الموسيقى، والإبداع في العزف عليها أيضا .

وأكد العزازى على أن المجلس سيظل داعم لكل أنواع الفنون والأنشطة الثقافية، كذلك لن يبخل بتقديم كل الدعم للشباب فهم جيل المستقبل، وقال إن الدور التوعوى للمجلس لن يقتصر على محافظة القاهرة بل سيمتد لكافة محافظات مصر.

ثم أعلنت أسماء الفائزين.. وهم:

هادى محمد عبد الرحيم - في فرع رقص الباليه الفردي - للشباب

ماهينور أحمد الحسيني - في فرع رقص الباليه الفردي – للبنات

سارة طلعت أنور صادق - في فرع العزف على آلة التشيلو

عمر فوزى مليجى محمد - في فرع العزف على آلة الفلوت

يوسف عبد الله أحمد - في فرع العزف على آلة القانون

الحسن مصطفى حسن- في فرع العزف على آلة العود.

وقام الدكتور أشرف العزازي بتكريم الفائزين وأخذ صور تذكارية معهم.

شارك بالاحتفال بالفائزين في المسابقة الفنية، الدكتورة لمياء زايد رئيسة دار الأوبرا المصرية والدكتور الفنان راجح داوود مقرر اللجنة.