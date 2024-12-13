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الجمعة 13 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انتداب لجنة هندسية لمعاينة كوبري إمبابة بعد سقوط حاجز حديدي منه على سيارة

ارشيفية
ارشيفية
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تجري جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقات موسعة حول انهيار حاجز حديدى بكوبري إمبابة وسقوطه على سيارة ملاكي، وكلفت لجنة هندسية لفحص الكوبري ومدى صلاحية الحواجز الحديدية الملحقة به للعمل والاستخدام، كما اطلعت على تفريغ الكاميرات بمحيط الكوبري لمعرفة ملابسات سقوط الحاجز الحديدي، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

البداية كانت بإخطار تلقاه مأمور قسم شرطة إمبابة، من إدارة شرطة النجدة بسقوط حاجز حديدي بكوبري إمبابة بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة من الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص انهيار حاجز حديدي مخصص لمنع عبور السيارات المرتفعة، وسقوطه على سيارة ملاكي.

ولم يسفر الحادث عن خسائر في الأرواح، ودعت الإدارة العامة للمرور بأوناش لرفع آثار السيارة والحاجز الحديدى وتيسير حركة المرور.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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