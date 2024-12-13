انتداب المعمل الجنائي لكشف سبب حريق شقة سكنية بالعمرانية

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بعقار في شارع مستشفى الصدر بمنطقة العمرانية، ورفع آثار الحريق الذي التهم معظم محتويات الشقة، ويرجح أن يكون وراءه ماس كهربائي، كما استمعت إلى شهود العيان المحيطين بمسرح الحريق الذين أفادوا بأن ألسنة اللهب شاهدوها تصعد من العقار، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالعقار رقم 1 بشارع العامل المتفرع من شارع مستشفى الصدر بمنطقة العمرانية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.