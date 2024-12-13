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الجمعة 13 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

استقرار أسعار الدولار اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

أسعار الدولار فى
أسعار الدولار فى البنوك اليوم
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استقر سعر الدولار فى البنوك اليوم الجمعة اجازة البنوك، 2024، في البنوك العاملة في مصر، بعد ارتفاعه أمس بنحو 20 قرشاً مع ختام تعاملات الخميس، وجاءت الأسعار كالآتي:-

البنك الأهلي المصري: 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشاً للشراء والبيع.


بنك مصر: 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشاً للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشاً للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.8 جنيه للشراء، و50.9 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشاً للشراء والبيع.


بنك البركة: 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشاً للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.81 جنيه للشراء، و50.91 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشاً للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.81 جنيه للشراء، و50.91 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشاً للشراء والبيع.


بنك الإسكندرية: 50.8 جنيه للشراء، و50.9 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشاً للشراء والبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 50.83 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشاً للشراء والبيع.

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