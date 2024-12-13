أسعار الذهب اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

الجمعة 13/ديسمبر/2024 - 09:20 ص

استقرت أسعار الذهب فى الصاغة اليوم الجمعة، وسجل سعر الدولار عيار 24 نحو 4369 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3874 جنيها والجرام عيار 18 إلى نحو 3321 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 30996 جنيهًا.

ووفق تحليل جولد بيليون ، الدعم الرئيسي لارتفاع الذهب وتخطيه قمته السعرية الأخيرة عند 3850 جنيها للجرام جاء من ارتفاع سعر الذهب العالمي ليسجل أعلى مستوى منذ 5 أسابيع تقريباً، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية اليوم ليسجل متوسط 50.88 جنيه لكل دولار.

ارتفاع سعر صرف الدولار يؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب كونه يستخدم في تسعير الذهب، بالإضافة إلى التغيرات في سعر أونصة الذهب العالمي، وقد استمر سعر صرف الدولار في الارتفاع منذ أشار رئيس الوزراء إلى إمكانية تغير سعر الصرف في حدود 5% صعوداً أو هبوطاً خلال الفترة القادمة.