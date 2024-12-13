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الجمعة 13 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الخارجية: هناك توافق مصري صيني على ضرورة وجود عملية سياسية شاملة في سوريا

وزير الخارجية والهجرة
وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي
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أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، أن هناك توافقًا مصريًا صينيًا على ضرورة وجود عملية سياسية شاملة في سوريا. مشيرًا إلى أن مباحثاته مع نظيره في بكين ستتناول التأكيد على ضرورة احترام سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها.
وقال عبد العاطي، في تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية) خلال زيارته إلى بكين، إن تطورات الأوضاع في سوريا تهم البلدين الصديقين، مجددا التأكيد وجود توافق في الرؤى حول أهمية وجود عملية سياسية شاملة لا تقصي أحدًا في سوريا وتعكس التنوع الطائفي والديني والإثني والعرقي داخل سوريا.
وأضاف أنه من المهم وجود عملية شاملة تضم كافة أطياف المعارضة السياسية السورية وهو ما تم بحثه مع الجانب الصيني.

وزير الخارجية توافق مصري صيني عملية سياسية شاملة في سوريا