الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال أثناء مواجهات بالبلدة القديمة في نابلس

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء مواجهات بالبلدة القديمة في نابلس.

وقالت إعلام فلسطيني، أن هناك ثلاثة شهداء جراء قصف خيمة تؤوي نازحين بجوار ديوان عائلة الجبور في منطقة "جورة اللوت" جنوبي مدينة خان يونس.

وقال مكتب الإعلام الحكومي بغزة، أن اغتيال الاحتلال لعناصر تأمين المساعدات يأتي في إطار فرض معادلة تجويع المدنيين وندعو المنظمات الدولية لإعلان موقفهم من هذه الجرائم.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن هناك أكثر من 4000 شهيد ومفقود مُنذ بدء العملية الإسرائيلية على مناطق شمالي قطاع غزة قبل 70 يومًا.

واستشهد 30 مواطنًا فلسطينيا على الأقل وأصيب العشرات، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مبنى ومنازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حيث شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على مبنى ومنازل في مخيم النصيرات، ما أسفر عن استشهاد 30 مواطنا وإصابة عشرات آخرين، أغلبيتهم أطفال ونساء.

ويستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، باستخدام جميع أنواع الآليات الحربية، الجوية والبحرية والبرية، ما أسفر عن استشهاد 44،835 مواطنًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106،356 آخرين، في حصيلة غير نهائية.